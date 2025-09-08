Madagascar: Dames - SC Besarety reste impérial face à RCT Soavimasoandro

La grande finale féminine de la Coupe de Madagascar de rugby à XV a offert un spectacle de haute intensité, dimanche au stade Makis Andohatapenaka, opposant le Sporting Club Besarety (SCB) au RCT Soavimasoandro. Secoué mais victorieux, le SCB s'est imposé sur le score de 29-22.

Dès 13 heures, le coup d'envoi donné par le RCTS a ouvert les hostilités. Les premières minutes ont tourné en faveur du club de Soavimasoandro, qui a dominé les échanges. Sophie, ouvreuse inspirée du RCTS, a toutefois manqué deux pénalités successives, retardant l'ouverture du score. À force d'insister, les rookies ont été récompensées par un essai dès la 15e minute, 5-0.

Besarety, d'abord en difficulté, a laissé passer plusieurs occasions avant de concrétiser à la 32e minute, inversant la tendance avec un essai pour mener 7-5. Juste avant la pause, Zouanah a inscrit un deuxième essai qui a permis au SCB de virer en tête, 12-5, malgré deux cartons jaunes concédés.

À la reprise, l'expérience des championnes en titre s'est fait sentir. Zouanah a inscrit un nouveau essai à la 43e minute, portant le score à 17-5. Le RCTS n'a toutefois pas abandonné : sur une percée de Sophie conclue par Véronique, les novices sont revenues à 10-17 à la 48e minute.

Bousculer le champion en titre

Mais Besarety, plus réaliste, a repris l'avantage grâce à un essai de Valisoa Erickah à la 53e minute, menant 22-10.

Alors que le titre semblait acquis pour le SCB, le RCTS a trouvé les ressources pour maintenir le suspense. Véronique Rasoanekena a réduit l'écart à 17-22 à la 75e minute, ravivant l'espoir. Mais à peine deux minutes plus tard, Laurence a calmé les ardeurs adverses en inscrivant un nouvel essai, portant le score à 29-17 (78e). Même en supériorité numérique après deux cartons jaunes reçus par Besarety, Soavimasoandro n'a pu que sauver l'honneur avec un dernier essai, scellant la victoire à 29-22.

À l'issue de ce duel acharné, le coach du SCB, Lanto Nirina Ravoavahy, a salué la performance de l'adversaire : « Jouer une finale n'est jamais facile, même avec l'expérience de nos joueuses. Les rugbywomen de Soavimasoandro ont posé beaucoup de problèmes, mais notre persévérance a payé. C'est encourageant de voir un club capable de bousculer le champion en titre ».

Le président du RCTS, Avotra Tokianaina Andrianarisoa, préférait retenir le positif : « Le manque d'expérience nous a coûté cher, mais pour une première finale en première division, mes joueuses ont montré de belles performances pour l'avenir. C'est encourageant ».

Besarety conserve donc la coupe, mais la finale a révélé une certitude : le rugby féminin malgache gagne en intensité et de nouveaux challengers sont déjà prêts à faire vaciller l'ordre établi.