Madagascar: Agronomie - Cent vingt-cinq nouveaux ingénieurs diplômés à Ankatso

Le 5 septembre, Ankatso a officiellement célébré la remise des diplômes à cent vingt-cinq étudiants malgaches de l'École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA), qui ont obtenu leur diplôme d'ingénieur en agroproduction. Ces jeunes diplômés, portant le nom de « Renala », sont désormais prêts à intervenir dans divers domaines de production, allant de l'agriculture à l'élevage, sur terre comme en mer.

La cérémonie, qui a clôturé le « Salon de l'Agronomie 2025 » lancé mardi dernier, a été honorée par la présence du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Sergio François Hajarison. Selon lui, ces jeunes talents constituent l'avenir du secteur : « Ces ingénieurs deviendront des chefs de projets et des promoteurs de l'innovation dans le domaine agricole et de l'élevage à Madagascar. » L'école prévoit par ailleurs d'accueillir de nouveaux étudiants pour un cursus complet de cinq ans, incluant stages et voyages d'études pratiques, de la première année jusqu'à l'obtention du diplôme.

Hery Razafimahatratra, directeur de l'ESSA, souligne le besoin criant d'ingénieurs dans le pays : « Madagascar aurait besoin d'environ quarante mille ingénieurs agronomes, mais actuellement, seules cent personnes sont diplômées chaque année. »

Les spécialités proposées à l'ESSA incluent l'agro-management, l'agro-écologie et biodiversité, l'industrie agricole et alimentaire, la foresterie et environnement, ainsi que les sciences animales.

Ces cent vingt-cinq nouveaux ingénieurs constituent une étape importante pour le développement durable et l'innovation agricole à Madagascar. Ils préparent le terrain pour de futures initiatives en agroproduction et en agro-business. Leur formation renforce également la capacité du pays à moderniser son secteur agricole et à mieux répondre aux besoins des zones rurales.