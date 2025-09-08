Madagascar: Taekwondo WT - Marianiiah Ravel prend son envol

Sur les traces de son grand-père et de sa mère. Âgée de 12 ans, Marianiiah Ravel vise plus haut et ambitionne d'aller plus loin. Championne de Madagascar en kyorugi dans la catégorie des minimes (combat) et en poomsae, elle poursuit sa progression avec détermination.

Lors de sa deuxième compétition internationale de poomsae en ligne, elle a remporté la médaille de bronze de la 5e édition du Taekangwon Online Championship, le 17 août, devancée seulement par l'Anglaise Eliiza Naylor, médaillée d'or, et la Danoise Maria Olsen, médaillée d'argent. En début juillet, lors de sa toute première participation internationale, elle terminait cinquième derrière une Danoise, une Mexicaine, une Anglaise et une Allemande au 6th Range Online International Open Poomsae et Parapoomsae.

Dans son palmarès, Marianiiah est championne de Madagascar, d'Analamanga et de la section Tana-ville en poomsae, en 2024, dans la catégorie des minimes filles. En kyorugi, elle est également championne en titre, vice-championne d'Analamanga et championne de la section Tana-ville dans la catégorie des -33 kg.

Elle est cette saison membre de la sélection nationale dans la catégorie des cadettes -37 kg. Déterminée, Marianiiah se prépare déjà pour le 2e Scottish Online International Open Poomsae et Para Championships, prévu le 28 septembre, avec l'ambition de faire encore mieux.