Afrique: Judo/Afrique - La Grande Île rafle huit médailles d'or

Razzia. Madagascar remporte seize médailles dont huit d'or et huit d'argent à Maurice ce week-end.

Au championnat d'Afrique des vétérans, la Grande Île a raflé cinq médailles d'or signées Noelison Zakarivola Andriambelo chez les M3 -66 kg en battant en finale son compatriote Martin Geovanni Rabarison, Mamihery Mbolatiana Floriano Ralijaona (M4 -60 kg), Vestalys Heriniaina (M6 -60 kg), Jean Patrice Ramahefarison (M6 -81 kg) et Mamy Dongoza Rasolondraibe (M7 +66 kg).

Deux autres combattants se sont contentés de la médaille d'argent, en l'occurrence Jean Odon Randriamifidy chez les M4 -90 kg et Hanitriniaina Julie Ramamiarisoa chez les F3 -70 kg.

Hier, à l'Open africain de Port-Louis, la multiple championne de Madagascar Malalatiana Frederica Ralalaharisoa a remporté la médaille d'or des -63 kg en s'imposant en finale face à la Jamaïcaine Lauren Semple. Trois judokas décrochent quant à eux l'argent, en l'occurrence Idealisoa Ramorasata chez les -48 kg, Yves Rayan Ravelojaona chez les -73 kg et Fetra Ranaivoarisoa (-81 kg).

Chez les jeunes, Yves Yohan Ravelojaona réalise un doublé en or en se hissant sur la plus haute marche de la coupe d'Afrique des juniors et des cadets des -66 kg. Dans la catégorie -55 kg, Hajaina Randrianaivo et Milano Rasolofomalala chez les -81 kg remportent pour leur part l'argent.

Et au championnat d'Afrique de kata, Fitahiana Rasahoby et Manjaka Rakotomihanta s'offrent la médaille d'argent en Nage No Kata junior.