Afrique: Football/Cosafa Cup U17 - Vingt Barea s'envolent pour Harare

8 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Après la participation des seniors A' en juin en Afrique du Sud, les Barea U17 seront bel et bien eux aussi en lice à la Coupe de la Cosafa. Sous l'encadrement de deux techniciens, Mamonjy Ravaloson et Ahmed, vingt Barea dans la catégorie des moins de 17 ans, dont cinq expatriés sur les six convoqués, s'envoleront pour Harare, capitale zimbabwéenne, mardi très tôt à 3 heures du matin.

Cette Coupe d'Afrique australe, qui se déroulera du 11 au 20 septembre à Harare, est qualificative à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie. La présélection a été en regroupement sur le terrain annexe du stade Barea à Mahamasina depuis le 21 août.

Douze nations réparties en trois poules de quatre disputeront le tournoi au Zimbabwe. Madagascar évoluera dans le groupe B avec la Zambie, l'Afrique du Sud et le Malawi. Le groupe A est constitué du Zimbabwe, pays hôte de la compétition, du Mozambique, des Comores et de l'Eswatini. Et la poule C est composée de l'Angola, du Botswana, de Maurice et du Lesotho.

Les deux équipes mieux classées de chaque poule, ainsi que les deux meilleures deuxièmes, se qualifieront pour les demi-finales.

