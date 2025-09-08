Madagascar: Beach-volley - Vingt-cinq techniciens en recyclage à Taolagnaro

La vulgarisation du beach-volley à Madagascar se poursuit dans les régions et surtout sur les côtes. Une formation des techniciens s'est tenue du 4 au 7 septembre à Taolagnaro. Vingt-cinq professeurs d'éducation physique et sportive, des joueurs, des coachs, des arbitres et des militaires ont participé aux quatre jours de recyclage dirigés par le formateur Fidinirina Andrianarijaona alias « Tarzan ».

Ce dernier est un arbitre et coach international diplômé de la Fédération internationale de volleyball (FIVB) depuis 2013, coach diplômé de la Confédération africaine (CAVB) en 2016 et instructeur de la CAVB depuis 2019.

« Nous tâcherons de former les techniciens dans toutes les ligues afin d'uniformiser le niveau, car la fédération organise des compétitions et des tournois d'envergure nationale tous les ans », souligne le formateur.

Ce genre de formation décentralisée a été lancé en 2022. Deux villes des côtes en ont bénéficié, en l'occurrence Toamasina et Fenoarivo Atsinanana. Quatre autres villes ont été visitées en 2023, à savoir Sainte-Marie, Fianarantsoa, Mahajanga et Fianarantsoa.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Deux régions : Toliara et Taolagnaro en ont bénéficié en 2024. Après Toamasina au premier semestre, puis Taolagnaro la semaine passée, le formateur projette d'en organiser d'autres à Morondava en décembre, puis quatre autres villes en 2026 : Antananarivo, Itasy, Sambava, Farafangana et Antsirabe.