Madagascar: Athlétisme - Claudine Nomenjanahary lance sa saison

Entre record historique et absence aux Mondiaux, la sprinteuse malgache Claudine Nomenjanahary entame 2025-2026 à partir de ce mois avec une détermination intacte.

La saison 2025-2026 s'ouvre avec un goût contrasté pour Claudine Nomenjanahary. Spécialiste du 100 m et du 200 m, l'athlète malgache vient de signer l'une des plus belles performances de sa carrière en réalisant 11"32 en juillet, égalant le record national vieux de plus de trente ans. Pourtant, malgré ce chrono qui la place au sommet du sprint féminin malgache, elle ne sera pas du voyage à Tokyo pour les championnats du monde, du 13 au 21 septembre.

Sa non-qualification, officialisée, a fait l'effet d'une onde de choc. Dans le milieu sportif, nombreux sont ceux qui dénoncent un choix jugé injuste, privant Madagascar d'une représentante capable d'honorer la discipline.

« C'est incompréhensible de se priver d'une athlète en pleine ascension », souffle Joseph-Berlioz Randriamihaja, ancien champion d'Afrique de 110m haie.

Claudine Nomenjanahary, de son côté, préfère transformer cette déception en motivation. Finaliste du 200 m aux Jeux de la CJSOI 2024, meilleure performance personnelle égalant le record de Madagascar, elle a prouvé qu'elle pouvait rivaliser au niveau régional et n'entend pas s'arrêter là.

« Plus on essaie de m'éteindre, plus je brille », écrit Claudine Nomenjanahary dans un message adressé à ses soutiens, rappelant que le haut niveau exige travail, patience et sacrifices.

Entourée par son club Stade Sottevillais, France, ses entraîneurs et soutenue par la Fédération, Claudine Nomenjanahary veut désormais franchir un nouveau cap, descendre en dessous du 11.32 pour devenir la seule détentrice du record national de 100m plat.

Si Tokyo se fait sans elle, son horizon reste ouvert : Jeux Africains, Championnats du monde à venir et, à long terme, un rêve olympique en 2028. Avec un record symbolique en poche et une foi inébranlable, la sprinteuse malgache lance sa saison avec l'envie d'écrire une page plus ambitieuse de son histoire.