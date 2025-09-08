Madagascar: Trafic de drogue dure - 850 grammes d'héroïne saisis

8 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Andry Manase

La police des stupéfiants a intercepté une femme suspectée de transporter de la drogue dure. Une fouille minutieuse a permis de découvrir 850 grammes d'héroïne dans ses affaires. L'analyse a confirmé la nature du produit.

Traduite devant le parquet en fin de semaine avec son fournisseur nigérian, elle a été placée sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Antanimora, tandis que le présumé cerveau a été incarcéré à la maison de force de Tsiafahy.

Interrogée par la police après son arrestation à Ampefiloha lundi, la prévenue a dénoncé son complice nigérian. Celui-ci a été localisé puis arrêté à Antohomadinika le lendemain. Lors de son interpellation, les enquêteurs ont saisi sur lui du plastique spécial servant à conditionner de la cocaïne.

Le produit saisi a été mis sous scellés. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels autres complices dans ce réseau de trafic de stupéfiants.

Elle est réalisée par les limiers de la lutte antidrogue.

