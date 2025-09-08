Madagascar: Atelier d'écriture - La création littéraire au cœur de la réflexion

Pour son deuxième atelier d'écriture, l'association Opération Bokiko a réuni samedi, à la Cité des Cultures Antaninarenina, des plumes confirmées et des passionnés de mots. Invitée spéciale, la poétesse et écrivaine Na Hassi a partagé la scène avec Michèle Rakotoson et Holy Danielle, présidente de l'association. Ensemble, elles ont exploré les coulisses de la création : de la naissance d'un personnage à l'importance du rythme dans l'écriture, en passant par la distinction subtile entre adaptation et traduction.

Une quinzaine de participants, chacun venu avec son propre projet, ont pu bénéficier de ces échanges. « L'objectif de l'Opération Bokiko, à travers cette série d'ateliers, est de renforcer les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'écriture, qu'il s'agisse de littérature, de scénarios ou même de création chorégraphique » explique Holy Danielle.

Au terme de ce cycle, un recueil de nouvelles verra le jour, constituant une première publication collective. « Ce livre pourrait être leur véritable tremplin » souligne Michèle Rakotoson. L'atelier, qui s'inscrit désormais comme un rendez-vous littéraire régulier, se tient chaque premier samedi du mois à la Cité des Cultures.