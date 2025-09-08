Afrique de l'Est: Emploi à l'étranger - Des travailleurs malgaches expulsés de Maurice

Des ressortissants malgaches ont été renvoyés de l'île Maurice pour irrégularités administratives. Les autorités appellent à la vigilance et rappellent les procédures à suivre pour travailler légalement à l'étranger.

Dix-huit ressortissants malgaches ont été expulsés ce week-end de l'île Maurice et rapatriés dans leur pays d'origine. Les autorités mauriciennes pointent des documents administratifs jugés irréguliers. Il s'agit d'un phénomène récurrent : chaque semaine, des Malgaches sont renvoyés pour des raisons similaires.

Ces travailleurs migrants, souvent employés dans la construction, l'hôtellerie ou la pêche, sont particulièrement exposés aux contrôles stricts de l'immigration mauricienne. Une enquête va être ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ces renvois. Cela permettra également de vérifier le respect des procédures légales par ces ressortissants malgaches. Leur identité ainsi que tous les détails n'ont pas encore été communiqués.

Selon Fenitra Randriatianarisoa, directeur de la Migration professionnelle au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFOP), certains Malgaches se rendent à Maurice avec un visa touristique de quatorze jours, espérant trouver un emploi sur place. Une fois le délai expiré, ils deviennent clandestins et vivent dans la crainte constante d'être interpellés.

Précarité

« Je constate souvent cette situation lors de mes déplacements entre Madagascar et Maurice : de jeunes Malgaches renvoyés à cause de papiers non conformes », témoigne Nadia Harisoa.

Les autorités rappellent l'importance de voyager avec un visa de travail et non un visa touristique pour travailler. Les agences de placement envoyant des travailleurs à l'étranger ne sont pas reconnues par la loi. Seuls les employeurs étrangers peuvent recruter directement à Madagascar, et ce sous le strict contrôle des autorités compétentes.

Des ONG locales et internationales alertent depuis plusieurs mois sur la précarité administrative et sociale des migrants, souvent victimes de contrats opaques ou de promesses d'embauche non tenues.

Depuis 2022, 6 595 Malgaches ont obtenu un visa pour travailler légalement à Maurice. En 2024, 2 831 visas ont été délivrés, contre 1 438 en 2023 et 1 313 en 2022. Pour le premier semestre 2025, 1 013 visas ont déjà été accordés, reflétant une augmentation progressive des départs légaux vers l'île soeur.