Burkina Faso: Initiative présidentielle « Faso Mêbo » - La Primature soutient en équipements

Le personnel de la Primature a remis des équipements d'une valeur de 4 millions F CFA à l'Initiative présidentielle « Faso Mêbo », samedi 6 septembre 2025, à Ouagadougou.

La Primature renforce son engagement pour un développement endogène. Le samedi 6 septembre 2025 à Ouagadougou, une délégation du personnel s'est rendue sur le site de « Faso Mêbo » afin de manifester le soutien et la participation active de l'institution à cette initiative présidentielle. Selon le Secrétaire général (SG), Abdou-Salam Gampèné, sous le leadership inspirant du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, « Faso Mêbo » joue un rôle déterminant dans la transformation de la physionomie des villes au Burkina Faso.

Pour ne pas rester en marge de cette transformation, la Primature a apporté une contribution en nature composée de cinq vibreurs qui sont des plaques équipées de moteurs, indispensables pour solidifier les pavés et améliorer la durabilité des ouvrages et de 135 outils divers (brouettes, machettes, houes, dabas...) pour faciliter le travail sur le terrain. « Les pavés faits avec des pelles sont bons mais quand ils sont vibrés, c'est encore mieux. C'est pourquoi la Primature a décidé de les apporter au lieu du ciment. Faso Mêbo n'est pas de la théorie mais plutôt du concret », a affirmé le SG de la Primature.

Il a lancé un appel à la population à se mobiliser davantage pour la construction de la Nation. Car, chaque contribution, pour lui, aussi modeste soit-elle, compte. « Il y a des contributions en numéraires ou en nature mais aussi l'apport physique. En réalité, tous les pays développés sont passés par là. Les théoriciens ont baptisé cela, travaux à haute intensité de main-d'œuvre », a-t-il rappelé. Il a aussi soutenu que les résultats de l'initiative présidentielle « Faso Mêbo » sont déjà visibles. Cependant, comme pour tout chantier d'envergure, des insuffisances existent. Plutôt que de se limiter à des critiques stériles, le SG de la Primature a invité les citoyens à apporter des solutions.

