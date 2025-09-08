Burkina Faso: Initiative présidentielle « Faso Mêbo » - Les chefs de circonscriptions administratives apportent plus de 8 millions FCFA

Les chefs des circonscriptions administratives ont offert du matériel d'une valeur de 8,315 millions FCFA à l'initiative présidentielle Faso Mêbo, jeudi 4 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso s'est inscrit dans une dynamique de construction à travers l'initiative présidentielle « Faso Mêbo ». C'est dans ce sens que, les chefs des circonscriptions administratives ont décidé d'apporter leur soutien à l'initiative. En guise de contribution, ils ont remis du matériel d'une valeur de 8 315 000 FCFA, jeudi 4 septembre 2025 à Ouagadougou. Le don est composé de deux compacteurs, deux tricycles, 1500 moules de confection de pavé et 38 tonnes de ciment.

Le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean-Yves Béré, a précisé que cette contribution émane de l'ensemble des chefs des circonscriptions administratives du Burkina Faso à savoir 13 gouverneurs, 13 secrétaires généraux de régions, 45 hauts commissaires, 45 secrétaires généraux de provinces et les 350 préfets de départements. Adama Jean-Yves Béré a indiqué que les chefs des circonscriptions administratives étant les représentants du président du Faso dans leurs ressorts territoriaux respectifs, sont directement concernés par cette initiative présidentielle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous apportons ce soutien pour que les activités de Faso Mêbo puissent prospérer, car nul ne fera le développement du Burkina Faso à notre place », a-t-il fait entendre. Il a également invité l'ensemble des Burkinabè à continuer d'apporter leur soutien aux activités de l'initiative.

A l'issue de la remise du don, les chefs des circonscriptions administratives ont participé à la confection de pavé. L'initiative présidentielle Faso Mêbo vise notamment à construire le Burkina Faso à travers l'aménagement, le désenclavement du territoire ainsi que la modernisation urbaine et la mobilisation citoyenne.