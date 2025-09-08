Burkina Faso: Mouloud 2025 - L'événement célébré à Dédougou sous le signe de la cohésion sociale

La communauté musulmane de Dédougou a célébré l'anniversaire de la naissance du Prophète Mahomet à travers la ville dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre 2025. L'appel à la cohésion et au pardon était au coeur de l'événement dans la cité de Bankui.

La communauté musulmane de la ville de Dédougou a sacrifié à la célébration du Mouloud 2025 encore appelé l'anniversaire de la naissance du Prophète Mahomet dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre 2025. A la tombée de la nuit, les fidèles musulmans ont convergé vers les mosquées et certains lieux publics de la ville pour commémorer l'événement. De la grande mosquée à la place Melon gare en passant par la mosquée de la communauté Tidjania et celle du secteur 6, les guides religieux ont livré des prêches et des sermons.

Dans leurs prêches, ils ont invité les fidèles musulman et la population de manière générale, à être tolérants et à promouvoir le bon vivre-ensemble. Issa Tangara, représentant le grand imam de Dédougou, a officié la cérémonie à la grande mosquée. Il a laissé entendre que cette nuit est bénie car elle a vu naître celui qui a montré le chemin de l'Islam à l'humanité. Affirmant que tous les voeux formulés au cours de cette nuit seront exaucés, l'imam Tangara a souhaité la victoire des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) sur les terroristes.

Il a imploré Allah de veiller et de préserver le Burkina Faso et les Burkinabè de tout ce qui est nuisible. A la mosquée Tidjania de Dédougou, l'imam Ismaël Soré a fait comprendre que la commémoration de cet événement explique que le prophète a été l'un des

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

précurseurs de l'Islam. Tout en exprimant le désir de voir toutes les Personnes déplacées internes (PDI) retourner dans leurs villages d'origine d'ici la prochaine célébration ont prié pour la paix. C'est l'association Ançar dine al islamia, section provinciale du Mouhoun qui a investi la place Melon gare à l'occasion de cette célébration.

Selon son secrétaire général, Cheick Oumar Koné, cette soirée rappelle la naissance de celui qui a été envoyé pour être la miséricorde pour l'humanité. Il a demandé à la population d'être solidaire, d'adopter de bons comportements et de bannir la division. M. Koné a appelé la jeunesse au travail et à éviter de succomber à la tentation du gain facile. Il a par ailleurs souligné que la vérité doit être la chose la mieux partagée afin que la société puisse connaître la quiétude.

Quant à l'imam Aziz Kéita de la mosquée du secteur 6 de Dédougou, il a relevé que l'Islam est une religion de paix et de rassemblement. Il véhicule un message de fraternité et d'harmonie en incitant à l'union des filles et fils. Pour lui, l'objectif de cette nuit de prières et d'adorations est de permettre à la jeunesse de connaitre l'histoire du prophète qui fut « un grand unificateur ». Il a informé que l'Islam recommande la connaissance de Dieu avant de le suivre. Il a distingué la religion du terrorisme car, précise-t-il, « l'Islam ne dit à personne de faire du mal à son prochain, encore moins de lui ôter la vie, qui est sacrée ». L'imam Kéita a conclu son prêche en avertissant que « les jeunes qui s'engagent dans le terrorisme en croyant avoir des millions sur place y trouveront plutôt des problèmes sur place ».