Gabon: Le Ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI échange avec les 10 lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneuriat Gabon-2025

Dans la dynamique du suivi rigoureux et de la concrétisation des engagements pris lors du Concours National du Grand Prix de l'Entrepreneuriat « oser mon projet », Mme Gninga Chaning Zenaba , Ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI, a reçu ce mercredi 03 septembre 2025 au Cabinet, les 10 premiers lauréats de cette prestigieuse compétition.

Cette séance de travail, à la fois technique et stratégique, visait à faire le point avec les porteurs des projets les plus prometteurs, avant le lancement officiel de la phase d'accompagnement. Il s'agissait notamment d'aligner les objectifs, de clarifier les modalités de mise en oeuvre, et d'échanger sur les attentes respectives pour garantir le succès des initiatives sélectionnées.

Madame le Ministre, fidèle à sa vision de promotion d'un entrepreneuriat national fort et structuré, a prodigué de précieux conseils aux jeunes entrepreneurs, insistant sur la rigueur, la résilience et la responsabilité dans la gestion des projets.

Elle a également réaffirmé l'engagement du Gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema , à faire de l'entrepreneuriat un véritable levier de souveraineté économique.

Ce moment d'échange a été salué par les lauréats qui ont exprimé leur reconnaissance et leur détermination à transformer leurs idées en réussites concrètes, au service du développement national.