Gabon: L'honorable Justine Judith Lekogo salue la décision présidentielle sur la gabonisation des stations-service

L'honorable Justine Judith Lekogo a exprimé sa satisfaction à la suite de l'annonce faite par le Ministère du Pétrole concernant la gabonisation des stations-service. Elle a qualifié cette mesure d'« acte de souveraineté économique et sociale », soulignant qu'elle marque une avancée majeure dans la lutte contre le chômage au Gabon.

Selon elle, cette réforme illustre la volonté du Chef de l'État de mettre en pratique la préférence nationale et de responsabiliser la jeunesse. Elle a rappelé que de nombreux jeunes Gabonais, n'ayant pas toujours eu l'opportunité d'achever leur formation, rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle. En confiant désormais aux nationaux la gestion et les emplois liés aux stations-service, le Président de la République apporte, selon ses termes, « une réponse concrète et immédiate » à cette problématique sociale.

Les estimations font état de près de 900 emplois directs créés, allant des postes de pompistes à ceux de gestionnaires et de distributeurs de produits pétroliers. Pour l'honorable Lekogo, cette perspective transforme un secteur jusqu'ici considéré comme secondaire en un véritable levier d'insertion et de valorisation des compétences locales.

Elle a également insisté sur la portée symbolique de cette décision, en rappelant la maxime selon laquelle « l'argent n'a pas de couleur ». À travers ce message, a-t-elle expliqué, le Chef de l'État valorise le travail sous toutes ses formes et invite les Gabonais à considérer chaque métier comme une contribution noble à la prospérité collective.

En saluant ce choix politique, l'honorable Justine Judith Lekogo a affirmé que le Président Oligui Nguema confirme son attachement à un modèle économique inclusif, où chaque citoyen trouve sa place. Elle a estimé que cette mesure n'est pas isolée, mais s'inscrit dans une vision globale : celle d'un Gabon qui redonne à ses enfants la primauté dans l'exploitation des richesses nationales et dans la création de valeur ajoutée.

Pour elle, il s'agit d'un signal fort envoyé à la jeunesse et d'une étape importante vers la construction d'un pays où la préférence nationale n'est plus un simple slogan, mais une réalité palpable au service de la souveraineté et du développement.