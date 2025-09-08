Gabon: Visite du Ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue Social dans la zone portuaire d'Owendo

Le Ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue Social, Patrick Barbera Isaac, a conduit ce mercredi une visite de terrain auprès de plusieurs entreprises portuaires installées dans la zone d'Owendo.

Cette mission avait pour objectif d'évaluer les conditions de travail, de vérifier le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, ainsi que de renforcer le dialogue social avec les principaux acteurs du secteur portuaire.

Au cours de cette tournée, le Ministre a successivement visité :

 Société de Transport et Services Maritimes (SOTRASMAR)

 Owendo Mineral Port (OMP)

 Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG)

 Gabon Port Management (GPM)

 Owendo Container Terminal (OCT)

 Groupement Professionnel des Aconiers du Gabon (GPAG)

 New Owendo International Port (NOIP)

Le Ministre Patrick Barbera Isaac a rencontré les Directeurs Généraux et échangé avec les représentants du personnel des différentes structures visitées.

Les discussions ont porté notamment sur :

 la gabonisation des emplois et la formation de la main-d'oeuvre locale,

 la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail,

 le climat social et les perspectives de développement des entreprises.

À l'issue de la visite, Monsieur le Ministre a déclaré :

« Je suis venu toucher du doigt ce secteur particulier de la logistique portuaire. J'ai pu rencontrer les principaux intervenants et échanger avec les représentants du personnel. Partout, j'ai constaté la présence d'un dialogue social apaisé. Je repars pleinement satisfait de cette expérience qui m'a donné une vue globale du secteur. »

Au-delà des constats effectués, cette tournée marque la volonté du Gouvernement de promouvoir un climat social serein, de soutenir la modernisation des entreprises portuaires et de garantir le respect des normes en matière de travail décent.

Le secteur portuaire, véritable levier stratégique de l'économie nationale, demeure au coeur de l'action publique pour renforcer l'attractivité et la compétitivité du Gabon.