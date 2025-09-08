Congo-Brazzaville: Fonds routier - Entre espoir et inquiétudes

La 22e session ordinaire du comité de direction du Fonds routier tenue, le 5 septembre, à Brazzaville a permis aux administrateurs de prendre des délibérations visant le bon fonctionnement de la structure, en dépit des difficultés économiques et financières conjoncturelles.

Le directeur général du Fonds routier, Elenga Obat Nzenguet, a rappelé que le comité de direction a permis de définir les projets sur lesquels le ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, devrait travailler. « La première des choses, c'est un budget qui a pris en compte tous les projets que nous avons démarrés en 2024 et puis les nouveaux dont la réhabilitation des routes Mpiem-Kindamba, dans le département du Pool, et ensuite à Komono-Mbila, dans la Lékoumou. Donc, nous avons pris en considération tous ces projets pour que cela soit cadré par un budget », a-t-il rappelé.

S'agissant du budget alloué au Fonds routier, il a indiqué que les besoins du ministère sont énormes, car chaque année il lui faudrait plus de 50 milliards FCFA pour l'entretien routier. « Aujourd'hui, la ressource qui nous est réservée est celle du Fonds national de l'entretien routier et l'assainissement urbain. Dans ce compte, nous n'avons que 5 milliards FCFA. Vous voyez un peu la différence et je ne sais pas ce que nous pouvons faire avec 5 milliards alors que nous avons des besoins énormes de plus de 50 milliards FCFA », a regretté Elenga Obat Nzenguet.

Inscrits dans le cadre du budget de l'Etat, exercice 2025, ces 5 milliards FCFA ne sont pas toujours encore décaissés alors que la saison des pluies pointe déjà à l'horizon. « Nous avons des ressources qui avoisinent 6 milliards FCFA et c'est encore insignifiant. Le Fonds routier n'a plus des ressources affectées, il vit aujourd'hui que de la subvention de l'État qui a beaucoup de problèmes à résoudre. On ne peut pas parler déjà d'échec parce que nous ne sommes pas encore arrivés au 31 décembre. Nous espérons que l'État fera vraiment de son mieux pour trouver de l'argent parce qu'il faut nécessairement que nous travaillions », a plaidé le directeur général du Fonds routier.

Rappelant le contexte économique difficile dans lequel se tient cette session, le président du comité de direction du Fonds routier, Yves Ickonga, a souligné la nécessité de doter cette structure des ressources adéquates pour lui permettre de jouer son rôle vital dans la préservation et l'amélioration des infrastructures routières.