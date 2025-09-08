Congo-Brazzaville: Taekwondo - Cheick Cissé anime un Training Camp à Pointe-Noire

Champion olympique et champion du monde de taekwondo, Cheick Cissé va partager son expérience dans cette discipline aux jeunes sportifs congolais à la faveur du Training Camp qui a lieu dans la ville océane du 6 au 7 septembre. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée en compagnie des responsables de Cristal Do, initiateurs du projet et des dirigeants de la ligue départementale de taekwondo de Pointe-Noire, le champion ivoirien a expliqué l'enjeu de cette activité bénéfique à tous.

Organisé par l'institut de taekwondo Cristal Do, en partenariat avec la ligue départementale de taekwondo de Pointe-Noire, le Training Camp réunit les jeunes taekwondoïstes de Pointe-Noire, Brazzaville et Dolisie. Cette activité permet à ces jeunes talents de se perfectionner et de bénéficier de la riche expérience du champion olympique afin d'être à leur tour des futurs champions de taekwondo.

Ravi d'être à Pointe-Noire et impressionné par l'accueil, Cheick Cissé Sallah Junior, dit Polozo, a déclaré : « Au cours de ce Training camp, je vais faire profiter les jeunes congolais de mon expérience comme je l'ai fait récemment à Abobo, à Man en Côte d'Ivoire, au Sénégal... Ce sont des conseils de réussite que je vais leur donner et aussi à rêver d'être des modèles un jour comme je l'ai fait en m'inspirant des stars du sport que je voyais à la télévision. Ce rêve doit être accompagné du travail et de la persévérance ». Et d'ajouter : « Je vais leur partager aussi les nouvelles techniques introduites dans la discipline tout en insistant sur la discipline, l'effort et le respect des valeurs fondamentales du taekwondo ».

Pour Cheick Cissé, le taekwondo du continent ne produit pas des champions parce qu'il manque de soutien des pouvoirs publics, des mécènes ou des sponsors, d'infrastructures adéquates et de politique d'encadrement et de formation des praticiens. L'Africain, contrairement à l'européen, nait sportif, donc on devrait avoir plus d'athlètes de talent à un haut niveau et pourtant ce n'est toujours pas le cas, a-t-il regretté.

Heureux d'accueillir Cheick Cissé à Pointe-Noire, Brando Michael Rizet, président de la ligue départementale de taekwondo de Pointe-Noire, s'est réjoui en disant : « Nous, les dirigeants du taekwondo, en formant les jeunes, notre objectif est de les voir performer. Nous voulons voir ces jeunes aller à des sphères plus importantes que la sphère nationale ». C'est aussi l'avis d'Abdel de Cristal Do qui a souhaité que tous passeront de bons moments de partage et de sport.

Cheick Cissé est né le 19 septembre 1993. Il est un taekwondoiste ivoirien. Il a participé aux Jeux olympiques de Rio 2016, en catégorie des moins de 80 kg en remportant la première médaille d'or olympique de la Côte d'Ivoire. Il est également triple champion d'Afrique de taekwondo et double médaillé d'or aux Jeux africains de 2015 et 2019. Il représente la Côte d'Ivoire à plusieurs compétitions internationales telles que les Grand Prix et les Opens internationaux. Il y a deux ans, il était devenu champion du monde de taekwondo à Bakou en Azerbaïdjan en décrochant la médaille d'or. En 2024, il obtient la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris 2024.