Congo-Kinshasa: Transport - Réouverture du trafic ferroviaire sur l'axe Kinshasa-Matadi

6 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Sylvain Andema

Après près de cinq ans d'inactivité, le trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi est en passe de reprendre ses droits sur la ligne ferroviaire reliant les deux villes, d'une longueur de 365 km.

Cette voie ferrée hier en état d'abandon a été entièrement réhabilitée par l'Onatra, grâce à un financement issu de la Redevance logistique terrestre (RLT). C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a officiellement lancé la remise en service du train sur la ligne Kinshasa-Matadi. C'était au cours d'une cérémonie à la gare centrale de Kinshasa. À cette occasion, le chef de l'État a réceptionné sept voitures voyageurs automotrices, acquises en partenariat avec une entreprise chinoise. Ces équipements marquent le début d'un vaste programme de modernisation du rail congolais.

Pour sa part, le vice-Premier ministre Jean-Pierre Bemba a annoncé l'arrivée prochaine de cinq autres locomotives neuves et quarante wagons porte-conteneurs, ainsi que la reprise du trafic urbain sur les lignes gare centrale - aéroport de N'djili et gare centrale - Kitambo magasin. La ministre du Portefeuille, Julie Mbuyi Shiku, a salué la renaissance de l'Onatra, qualifiant le projet de « structurant à effet réel » et symbole du retour de la confiance dans les infrastructures nationales.

La remise en service de cette ligne, prévue pour le public dès la semaine prochaine, devrait améliorer significativement la mobilité des personnes, le transport de marchandises et la connectivité régionale, tout en réduisant les coûts logistiques. Signalons qu'auparavant la SCNCC avait réceptionné des locomotives et des trains modernes pour desservir le Grand Katanga et les provinces environnantes. Avec ces différentes dotations, le projet d'interconnexion des provinces est en train de prendre forme.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

