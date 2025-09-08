Afrique: Eliminatoires de la Coupe du monde 2026 - Le Congo et la Tanzanie se neutralisent

Les Diables rouges ont fait jeu égal 1-1 contre les Taifa stars de la Tanzanie, le 5 septembre, au stade Alphonse-Masamba-Débat en match comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. C'est le premier point pris par la sélection congolaise depuis le début des éliminatoires après deux défaites sur le terrain et un forfait acté contre le Niger.

Les attentes ont été grandes pour cette équipe fortement dominée par les joueurs évoluant au pays. Mais elle est passée tout près d'un exploit après l'ouverture de Dechan Rayan Moussavou à la 68e minute après un exploit personnel. Mais à la 83e minute sur une erreur défensive, Abdala Selemani Mwalimu a remis les deux équipes à égalité.

Par contre l'incroyable raté de Mignon Koto deux minutes après l'égalisation a privé le Congo d'une première victoire dans cette campagne. « Je suis content parce que cette équipe a montré les capacités auxquelles personne ne croyait. J'ai aimé l'esprit de sacrifice sur lequel l'on doit s'appuyer pour fonder une sélection nationale. C'est une équipe qu'il faut encourager parce qu'elle a joué avec le coeur », a commenté Fabrizio Eraldo Cesana au terme de la rencontre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, les trois matches, dont deux en octobre contre le Niger et le Maroc, permettront de monter quelque chose d'interessant. Le Congo était déjà éliminé, insister sur le résultat est un débat inutile. La préoccupation consiste donc à améliorer la dernière passe. « On a mis la première pierre. Je suis content pour les enfants qui ont été insultés pendant toute la semaine sous prétexte qu'ils n'avaient pas le niveau pour jouer contre la Tanzanie. Ils ont montré de quoi ils sont capables », a-t-il précisé

Le sélectionneur de la Tanzanie, lui aussi, a été séduit par la détermination et l'engagement des Diables rouges dans cette rencontre. « Je crois que vous avez maintenant une bonne équipe. Si on compare avec celle du Chan, il y a beaucoup d'amélioration. Je ne sais pas d'où venait cette motivation. Il y a eu vraiment un engagement au niveau des joueurs », a commenté Hemed Suleiman. Le Maroc vainqueur du Niger 5-0 a assuré sa qualification pour la Coupe du monde.