Sénégal: Distinction - Dr Djim Ousmane Dramé honoré par le Président égyptien

Le Sénégal a été honoré en Égypte, en la personne du Directeur des Affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en langue arabe. Docteur Djim Ousmane Dramé a reçu l'Ordre du Mérite en Sciences et Arts de première classe des mains du président égyptien, Abdel Fatah Al-Sissi.

C'est à l'occasion de la cérémonie officielle de la célébration de la naissance du Prophète Mohammed (Paix et Salut sur Lui), tenue le mercredi 3 septembre 2025 au Centre international de conférences Al-Manara, au New Cairo, que Dr Djim Ousmane Dramé a reçu sa distinction. Une cérémonie organisée par le ministère des Waqfs de la République arabe d'Égypte.

Selon un document de la Direction des Affaires religieuses, cette distinction « éminemment méritée » s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays, et dans la continuité des efforts conjoints visant à promouvoir la pensée islamique modérée et éclairée, ainsi qu'à lutter contre toute forme d'extrémisme.

La source précise qu'elle est réservée aux éminents savants et intellectuels dont les efforts soutenus ont contribué au service du savoir et à l'enrichissement de la vie intellectuelle.

Pour cette année, Dr Dramé a été honoré ainsi qu'un autre universitaire azerbaïdjanais.

Le Directeur des Affaires religieuses s'est dit honoré de cette distinction. Pour lui, c'est le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, en premier, qui est honoré, de même que tout le gouvernement, les universitaires, les religieux et le peuple sénégalais entier. « Cela montre combien les relations entre l'Égypte et le Sénégal sont exemplaires, solides et historiques. D'ailleurs, lorsque le Président me remettait la distinction, je lui ai fait savoir que je suis un pur produit d'Al-Azhar. J'ai obtenu le baccalauréat et la licence au niveau de cette prestigieuse université », dit-il.