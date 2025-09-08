Congo-Kinshasa: Dan Kaniki - « La CNSSAP gère le personnel de l'État non soumis au Code du travail »

7 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État (CNSSAP) renforce ses liens avec la presse.

C'est dans ce cadre que le Directeur de la communication et des Relations publiques de cet établissement public, Dan Kaniki, a échangé avec quelques journalistes, vendredi 5 septembre à Kinshasa.

Invité de Radio Okapi, il exprime sa volonté d'amener les professionnels des médias à mieux comprendre la mission sociale, le fonctionnement et la contribution de la CNSSAP à la société congolaise.

Dan Kaniki a également tenu à distinguer clairement son établissement de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui s'adresse à un autre segment de la population active.

