Afrique: Mondial 2026, 7e journée des éliminatoires (groupe C)

7 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

L'Afrique du Sud reste en tête avec 5 et 6 longueurs d'avance sur le Bénin et le Nigeria.

Lors de la 8e journée, Bafana et Super Eagles s'affronteront au Free State Stadium de Bloemfontein, alors que le Bénin recevra le Lesotho.

Lesotho-Afrique du Sud : 0-3 (0-1)

Buts : Nkota (15e), Foster (63e) et Appollis (67e) pour l'Afrique du Sud

Bénin-Zimbabwe : 1-0 (0-0)

But : Mounié (77e) pour le Bénin

Nigeria-Rwanda : 1-0 (0-0)

But : Arokodare (51e) pour le Nigeria

Classement

1) Afrique du Sud, 16 pts, 2) Bénin, 11 pts, 3) Nigeria, 10 pts, 4) Rwanda, 8 pts, 5) Lesotho, 6 pts, 6) Zimbabwe, 4 pts

Programme de la 8e journée

Zimbabwe-Rwanda

Afrique du Sud-Nigeria

Bénin-Lesotho

