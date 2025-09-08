Afrique: Mondial 2026, 7e journée des éliminatoires (groupe C)

L'Afrique du Sud reste en tête avec 5 et 6 longueurs d'avance sur le Bénin et le Nigeria.
Lors de la 8e journée, Bafana et Super Eagles s'affronteront au Free State Stadium de Bloemfontein, alors que le Bénin recevra le Lesotho.
Lesotho-Afrique du Sud : 0-3 (0-1)
Buts : Nkota (15e), Foster (63e) et Appollis (67e) pour l'Afrique du Sud
Bénin-Zimbabwe : 1-0 (0-0)
But : Mounié (77e) pour le Bénin
Nigeria-Rwanda : 1-0 (0-0)
But : Arokodare (51e) pour le Nigeria
Classement
1) Afrique du Sud, 16 pts, 2) Bénin, 11 pts, 3) Nigeria, 10 pts, 4) Rwanda, 8 pts, 5) Lesotho, 6 pts, 6) Zimbabwe, 4 pts
Programme de la 8e journée
Zimbabwe-Rwanda
Afrique du Sud-Nigeria
Bénin-Lesotho