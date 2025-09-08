Afrique: Mondial 2026, 7e journée des éliminatoires (groupe D)

7 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Le Cap Vert conserve une courte avance sur le Cameroun, alors que se profile un duel entre Requins Bleus et Lions Indomptables, mardi 9 septembre à Praia.

Angola-Libye : 0-1 (0-1)

But : Ezoo El Mariamy (48e) pour la Libye

Ile Maurice - Cap Vert : 0-2 (1-0)

Buts : Jovane Cabral (22e) et Diney Borges (70e) pour le Cap Vert

Cameroun-Eswatini : 3-0 (3-0)

Buts : Gamedze (6e), N'Koudou (25e) et Avom (28e) pour le Cameroun

Classement :

1) Cap Vert, 16 points, 2) Cameroun, 15 pts, 3) Libye, 11 pts, 4) Angola, 7 pts, 5) Maurice, 5 pts, 6) Eswatini, 2 pts

Programme de la 8e journée

Libye-Eswatini

Cap Vert-Cameroun

Angola-Maurice

