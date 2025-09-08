Afrique: Mondial 2026, 7e journée des éliminatoires (groupe D)

Le Cap Vert conserve une courte avance sur le Cameroun, alors que se profile un duel entre Requins Bleus et Lions Indomptables, mardi 9 septembre à Praia.
Angola-Libye : 0-1 (0-1)
But : Ezoo El Mariamy (48e) pour la Libye
Ile Maurice - Cap Vert : 0-2 (1-0)
Buts : Jovane Cabral (22e) et Diney Borges (70e) pour le Cap Vert
Cameroun-Eswatini : 3-0 (3-0)
Buts : Gamedze (6e), N'Koudou (25e) et Avom (28e) pour le Cameroun
Classement :
1) Cap Vert, 16 points, 2) Cameroun, 15 pts, 3) Libye, 11 pts, 4) Angola, 7 pts, 5) Maurice, 5 pts, 6) Eswatini, 2 pts
Programme de la 8e journée
Libye-Eswatini
Cap Vert-Cameroun
Angola-Maurice