Afrique: Mondial 2026, 7e journée des éliminatoires (groupe E)

7 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Les Diables rouges du Congo ont marqué leur premier point dans ce groupe E face à la Tanzanie (1-1).

Au classement final, les Lions de l'Atlas sont loin devant les Taïfas Stars, 2e, et la Zambie.

Congo-Tanzanie : 1-1 (0-0)

Buts : Declan Moussavou (64e) pour le Congo, Abdallah (84e) pour l'Erytrhée

Maroc-Niger : 5-0 (2-0)

Buts : Saibari (29e et 38e), El Kaabi (51e), Igamane (69e) et Ounahi (84e) pour le Maroc

Erythrée-Zambie : annulé

Classement

1) Maroc, 18 points, 2) Tanzanie, 10 pts, 3) Zambie, 6 pts, 4) Niger, 6 pts, 5) Congo, 1 pt, 6) Erythrée, forfait général

Programme de la 8e journée

Zambie-Maroc

Tanzanie-Niger

Congo-Erythrée (annulé)

