Sénégal: Déthié Fall fait (enfin) son entrée dans le gouvernement

L'annonce du remaniement ministériel ce samedi 06 septembre 2025 a surpris plus d'un observateur du microcosme politique sénégalais. Mais l'entrée dans le gouvernement de Déthié Fall, elle, n'est pas si surprenante que ça et vient récompenser un des fervents représentants du mouvement « Diomaye Président ».

Désormais, à côté du nom de Déthié Fall, il faudra ajouter : ministre des Infrastructures. Il a en effet fait son entrée dans le gouvernement d'Ousmane Sonko lors du remaniement de ce samedi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est clairement pas une surprise pour l'ancien bras droit d'Idrissa Seck. Soutien infaillible, il a été au taquet lors de la campagne pour les législatives anticipées de novembre 2024. D'ailleurs, tout le monde se rappelle sa prise de parole le 13 novembre 2024 lors du meeting d'Ousmane Sonko au stade Amadou Barry de Guédiawaye où, la voix cassée, la mine fatiguée, il avait tout de même harangué la foule qui le lui avait rendu par des vivats.

Un tournant dans sa carrière politique

Sur la scène politique, Déthié Fall n'est pas un perdreau de l'année. Il a en effet effectué ses premiers pas il y a un peu plus de 20 ans, sous le mentorat d'Idrissa Seck. Avec ce dernier, il va participer à la création du parti Rewmi. L'ingénieur polytechnicien va même en être le vice-président. Puis, intervient l'envol en 2021, année durant laquelle il prend la tête de sa propre entité : le Parti républicain pour le Progrès (PRP).

Opposant farouche, Déthié Fall va coordonner les plénipotentiaires de GOR ÇA WAX JA en 2016 lors des concertations sur le processus électoral, idem pour le dialogue politique de 2019-2020.

Désormais ministre des Infrastructures, Déthié Fall aura la lourde tâche de s'occuper d'un secteur névralgique du pays. Entre des réseaux routiers vétustes, des défis de désenclavement, voire de créations d'infrastructures dans certaines parties du Sénégal, la tâche ne sera pas facile pour le natif de Saint-Louis.