Sénégal: Me Bamba Cissé, un orfèvre du droit au ministère de l'Intérieur

Avocat depuis 22 ans, Me Mouhamadou Bamba Cissé est le nouveau ministre de l'Intérieur. L'ancien coordonnateur du pool d'avocats de Ousmane Sonko remplace Jean-Baptiste Tine.

Ancien secrétaire de conférence et lauréat du premier prix des Barreaux francophones d'Afrique, Me Mouhamadou Bamba Cissé est avocat au barreau de Dakar depuis 2003. Il est également un pur produit de l'enseignement public sénégalais. Après ses études primaires à l'école Alié Codou Ndoye de la Médina, le jeune Bamba poursuit son cycle moyen au CEM Soumbédioune, avant de fréquenter le lycée Maurice de la Fosse. Après l'obtention de son baccalauréat, il intègre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et en sort en 2002 avec une maîtrise en droit, option administration publique (droit administratif). Son nouveau poste de ministre de l'Intérieur correspond donc parfaitement à son profil.

Un profil reconnu au sein du barreau, où Me Cissé est considéré comme un véritable orfèvre du droit. Sa pratique couvre avec précision le droit pénal et la procédure pénale, le droit civil et la procédure civile sénégalaise. Il intervient également dans les domaines du droit bancaire, social et commercial. Membre de l'Union internationale des avocats et d'Avocats sans Frontières (section Sénégal), Me Bamba Cissé a plaidé dans plusieurs dossiers fortement médiatisés.

L'un des premiers fut l'affaire de l'incendie de la Bourse du Travail, marqué par l'arrestation du syndicaliste Cheikh Diop de la CNTS. À l'époque, il était l'un des plus jeunes, voire le plus jeune avocat du barreau sénégalais. Ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats, il a aussi défendu de grandes personnalités du pays telles que le chanteur Thione Seck, le promoteur de lutte Luc Nicolaï, le prêcheur Taïb Socé, Mbaye Touré (dans l'affaire Khalifa Sall) ainsi que le défunt imam Alioune Ndao.

Coordonnateur du pool d'avocats d'Ousmane Sonko, l'avocat quadragénaire a été l'un des premiers à défendre l'actuel Premier ministre. D'abord dans le dossier de sa radiation en 2016, puis dans les affaires Mame Mbaye Niang, Adji Sarr et bien d'autres.