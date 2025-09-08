Sénégal: Nouveau ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme - Amadou Bâ, portrait d'un juriste engagé

Nommé ce samedi à la tête du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ fait son entrée dans le gouvernement Sonko II. Juriste de formation, ancien député et militant passionné, il incarne un profil alliant expertise et engagement social. Retour sur son parcours.

Grand débatteur et fin connaisseur du droit, Amadou Bâ a d'abord brillé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avant de poursuivre ses études à l'université de Reims, en France.

Un juriste au service du social

Pendant vingt ans, il se plonge dans le social : accompagnement juridique des demandeurs d'asile, défense des droits des sans-abris, suivi des jeunes en insertion. Toutes nationalités confondues, il se confronte aux inégalités et aux injustices, forgeant sa vision de l'Afrique et du monde. « Cela m'a permis de comprendre toutes les difficultés de l'Afrique et des autres pays sous-développés. Les inégalités des relations internationales sont énormes », confie-t-il.

Déterminé à agir pour le développement de l'Afrique, Amadou Bâ décide de revenir au Sénégal en 2011. Mais la tâche n'est pas facile : « Créer quelque chose ici était compliqué. Il y avait trop de contraintes, et aucun parti ne reflétait nos convictions », se souvient-il.

Le retour au pays et l'engagement politique

Sa rencontre avec Ousmane Sonko change la donne. En 2015, lors d'une visite familiale, il échange longuement avec le leader politique. Naît alors un compagnonnage. « Je lui ai dit que j'allais monter Pastef à Thiès. Il m'a mis en relation avec Birame Souleye Diop. Nous avons installé les premières cellules et sillonné tous les départements. Ce fut dur au début, mais nous partagions les mêmes convictions », raconte-t-il.

Avant Pastef, Amadou Bâ n'avait jamais milité dans un parti. Son engagement politique traduit sa volonté de transformer les convictions en actions concrètes pour le pays et le continent. En devenant ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, il a l'occasion d'appliquer ses convictions dans ce département si stratégique.