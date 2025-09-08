Sénégal: Secrétaire d'Etat et Porte-parole du gouvernement - Marie Rose Faye, de la diaspora à l'État

Nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et Porte-Parole du gouvernement, Marie-Rose Khady Fatou Faye s'inscrit dans le premier réaménagement ministériel du gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Cette nomination fait suite à son parcours à la tête de l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), où elle a su allier vision stratégique et leadership centré sur l'humain.

Diplômée en management des ressources humaines de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'ISFOGEP - ESSEC, Marie-Rose Faye a débuté sa carrière en France, spécialisée dans le recrutement de profils de haut niveau, notamment dans le secteur de la santé. Elle a travaillé pour des entreprises prestigieuses comme Eurosearch & Associés et ELSAN, où elle a géré un portefeuille de 60 établissements et supervisé plus de 100 recrutements de médecins chaque année. Son expertise l'a ensuite conduite à occuper des postes de direction au sein de France Imageries Territoires et de Médical RH, avec une approche alliant rigueur, innovation et proximité humaine.

En 2023, en tant que directrice du département People chez BETA One, elle a consolidé son expertise en pilotant des services stratégiques tels que le recrutement, l'intérim, l'accompagnement RH et le coaching. Elle y a développé une vision du leadership moderne, inclusive et bienveillante, centrée sur le développement des talents.

Au service des PME sénégalaises

De retour au Sénégal en juin 2024 en tant que directrice générale de l'ADEPME, Marie-Rose Faye s'est engagée à dynamiser le tissu économique national. Son objectif : transformer l'agence en une plateforme agile et réactive aux besoins des TPE/PME. Elle a mis l'accent sur la digitalisation des services, l'établissement de partenariats stratégiques et la création de mécanismes de soutien innovants pour les entrepreneurs, en particulier les femmes et les jeunes.

À l'ADEPME, elle a appliqué le même leadership qu'elle avait développé à l'international, plaçant l'humain au cœur de sa stratégie pour renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises et stimuler l'emploi. Son parcours illustre la valeur ajoutée des compétences issues de la diaspora, réinvesties dans des projets structurants pour le pays. Sa nomination en tant que secrétaire d'État auprès du Premier ministre confirme sa capacité à occuper des postes de haute responsabilité et à contribuer activement à la gouvernance nationale.