Afrique: Contre le Soudan, l'essentiel c'était de gagner, selon Pape Thiaw

5 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les Lions du football ont fait l'essentiel en venant à bout du Soudan, 2-0, vendredi, en attendant d'affronter la République démocratique du Congo (RDC) pour la prochaine journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a déclaré le sélectionneur national.

"C'est un match que nous avions bien préparé. On s'impose face à une équipe soudanaise solide derrière. L'essentiel est fait, la victoire avec deux buts marqués et un clean sheet avant de partir en RDC", a dit Pape Bouna Thiaw en conférence de presse d'après match.

L'équipe nationale de football du Sénégal a battu (2-0) celle du Soudan, vendredi, confortant sa deuxième place dans la poule B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Pour Pape Thiaw, les Lions voulaient "faire mieux", mais en pensant au match crucial contre la RD Congo, ont fait "un peu de gestion" après avoir mené 2-0.

"L'important, c'était de gagner et maintenant, on se concentre sur mardi" et le match déterminant contre l'équipe congolaise, une rencontre qui promet d'être très disputée, a ajouté Pape Thiaw.

Le Sénégal effectue un déplacement périlleux à Kinshasa mardi pour affronter la RDC en match comptant pour la huitième journée des éliminatoires.

Le vainqueur de cette confrontation va faire un grand pas vers la qualification au Mondial 2026.

