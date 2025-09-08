Afrique: Éliminatoires mondial 2026 - La RDC domine le Soudan du Sud et met la pression sur les Lions

Dakar — La République démocratique du Congo (RDC) a conforté vendredi sa place de leader de la poule B, en allant dominer (4-1) le Soudan du Sud à Juba pour le compte de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Les buts congolais ont été inscrits par Bakumbu (14e et 37e), Mbuku (45e) et Wissa (57e).

Les Sud-Soudanais ont réduit le score par le joueur Keer Majaak (68e).

Avec cette large victoire, les Léopards consolident leur fauteuil de leader avec 16 points(+11), en attendant de recevoir les Lions mardi lors du prochain match de la poule B.

Les protégés de l'entraîneur Pape Bouna Thiaw sont obligés d'assurer la victoire ce soir à 19 heures face aux Crocodiles du Nil, l'équipe nationale de football du Soudan.