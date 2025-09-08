Un grave accident de la route s'est produit tôt samedi matin dans le district de Manjakandriana, sur la Route Nationale 2 (RN2) reliant Antananarivo à Toamasina. Un taxi-brousse de type Sprinter, transportant plusieurs passagers, a quitté la chaussée avant de plonger dans un ravin.

Le drame a fait trois morts et seize blessés, dont plusieurs dans un état critique. L'accident s'est produit aux alentours de 04 h 45, au PK 53+200, dans la localité d'Ambatomivaha, à quelques kilomètres de Manjakandriana.

Selon les premières informations, le taxi-brousse s'était engagé dans un virage dangereux, situé sur une portion de route asphaltée mais réputée glissante et peu visible. Le véhicule était conduit par un jeune chauffeur de 23 ans, fils du propriétaire du taxi-brousse. D'après les témoignages des rescapés, la vitesse excessive et un manque de vigilance seraient à l'origine du drame.

Le minibus aurait dévié de sa trajectoire avant de basculer dans un ravin profond. Le choc a été d'une violence extrême. Trois passagers ont perdu la vie sur le coup : un homme de 60 ans, une femme de 27 ans ainsi qu'une troisième victime dont l'identité n'a pas encore été confirmée. Par ailleurs, 16 passagers ont été blessés, dont le chauffeur lui-même.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La plupart souffrent de blessures graves et nécessitent une prise en charge médicale urgente. L'alerte a été donnée rapidement, permettant aux secours d'intervenir dans les plus brefs délais. Huit gendarmes de la brigade de Manjakandriana, dirigés par leur commandant, ainsi que huit policiers du CSP local, se sont rendus sur les lieux pour prêter assistance aux victimes et sécuriser les biens des passagers.

Les corps des trois victimes ont été transportés à la morgue de l'hôpital CHRD de Manjakandriana. Les blessés les plus graves ont été évacués d'urgence à l'HJRA d'Antananarivo, tandis que les autres ont été admis au CHRD local pour recevoir les premiers soins. L'impact a laissé le véhicule quasiment méconnaissable. Selon les constats, 85% du minibus ont été réduits en épave, ce qui témoigne de la violence de l'accident.

Le commissariat de police de Manjakandriana a été chargé de l'enquête afin de déterminer avec précision les causes de ce drame. D'ores et déjà, la piste d'un excès de vitesse est privilégiée, mais d'autres éléments techniques et témoignages viendront compléter l'investigation.