Madagascar: Ampefiloha - Un Nigérian et une Malgache écroués pour trafic d'héroïne

Une importante saisie de drogue est venue rappeler une fois encore l'ampleur du trafic de stupéfiants à Antananarivo. Le 1er septembre au soir, à Ampefiloha, la Police nationale spécialisée dans la lutte contre les stupéfiants a mis la main sur 852 grammes d'héroïne.

L'opération s'est soldée par l'arrestation de deux personnes : une femme malgache et un ressortissant nigérian. Selon les informations officielles, tout a commencé lorsque les policiers, en patrouille dans ce quartier sensible de la capitale, ont remarqué l'attitude suspecte d'une jeune femme. Une fouille minutieuse de ses affaires a permis de découvrir près d'un kilo d'héroïne, soigneusement conditionnée.

La femme a immédiatement été interpellée et conduite au poste pour audition. Les premiers éléments de l'enquête ont rapidement révélé qu'elle n'était pas seule impliquée. Sous interrogation, elle a fini par livrer des informations qui ont conduit les enquêteurs à remonter la piste d'un Nigérian, présenté comme le propriétaire réel de la drogue.

Le lendemain, 2 septembre, les forces de l'ordre ont procédé à son arrestation dans le quartier d'Antohomadinika. Au moment de son interpellation, les policiers ont également découvert sur lui plusieurs sachets en plastique servant habituellement au conditionnement de stupéfiants, renforçant ainsi les soupçons d'un trafic organisé.

Après plusieurs jours de garde à vue, les deux suspects ont été déférés au parquet le 5 septembre. Le Nigérian a été placé en détention provisoire à la prison de Tsiafahy, établissement réputé pour accueillir les affaires de grande envergure, tandis que la Malgache a été incarcérée à la maison centrale d'Antanimora.

Cette affaire met en lumière la vigilance accrue des forces de l'ordre face à la recrudescence du trafic de drogues dures dans la capitale. La saisie de 852 grammes d'héroïne constitue un coup dur pour les réseaux de trafiquants, mais les enquêteurs soupçonnent que ce dossier ne soit que la partie visible d'un trafic beaucoup plus vaste.

Les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations pour identifier d'éventuelles complicités et démanteler le réseau derrière cette tentative d'écoulement de drogue. En attendant, les deux mis en cause devront répondre devant la justice malgache de lourdes accusations liées à la détention, la vente et la tentative de mise en circulation d'héroïne sur le territoire.