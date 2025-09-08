Madagascar: Chronique de Mickey - Les boomers posent problèmes aux générations X et Y

Le baby-boom, « explosion des naissances » ou bébé-boum) est une augmentation importante du taux de natalité dans certains pays, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les enfants nés durant cette période sont appelés des baby-boomers, ils suivent la génération dite silencieuse et précèdent les générations Y et Z qui sont leurs enfants et leurs petits-enfants.

Les boomers ou la génération issue du baby-boom, période qui s'étend de 1945 à 1955-1960 cristallisent les frustrations dans les pays développés, avec les départs massifs à la retraite créant un déséquilibre structurel qui met en danger le financement du système de retraite. Simultanément ou avec cette explosion démographique, les pays de l'Occident connaîtront les « trente glorieuses », période économique faste caractérisée par le 4P (la Paix, la Prospérité, le Plein emploi, le Progrès.) .

Avec l'allongement de l'espérance de vie en général et l'augmentation des revenus, les boomers se sont enrichis plus que leurs parents et partiront plus tôt qu'eux à la retraite et leurs enfants arrêteront de travailler plus tard qu'eux d'où la colère des jeunes à leur encontre. Enfin en cette période de ralentissement de la croissance, les jeunes d'aujourd'hui reprochent aux boomers d'être responsables de l'endettement qu'ils doivent eux remboursé.

Et à Madagascar, qu'en est-il ?

Selon les résultats du RGPH-3 (Recensement Général de la Population et de l'Habitat) datés du 15 février 2021), la natalité au cours de la période intercensitaire 1993-2018, la population de Madagascar a connu une croissance annuelle moyenne de 3,01%, soit une augmentation moyenne d'environ 368 123 personnes par an.

« Les taux de croissance de la population sont élevés, notamment à Toliara (3,5%), à Mahajanga (3,4%) et à Antsiranana (3,0%). À ce rythme, Madagascar verrait sa population doubler en 23 ans. Avec un âge médian de 18 ans, la population malgache se caractérise par sa jeunesse », ce qui est un handicap car cette catégorie n'est pas en âge de produire donc encore à la charge des parents.

Alors faut-il limiter les naissances ? Non, puisqu'une population nombreuse est une ressource qu'il faut capitaliser, encore faut-il qu'il y ait la Paix (sécurité et stabilité), le Plein emploi c'est-à-dire investir et le Progrès qui vient essentiellement de l'enseignement et de l'éducation.

Nous n'avons pas à proprement parler de boomers, mais il semble que les individus surtout ceux qui ont été dans la vingtaine en 1972 soient tenus responsables de la misère actuelle.