Madagascar: Discussions avec le FMI - Focus sur l'énergie, les infrastructures et les filières stratégiques

Le ministre David Ralambofiringa a reçu le Représentant résident du FMI, Kodjovi Mawulikplimi Eklou. Les échanges ont porté sur la situation du climat des affaires et les enjeux liés aux secteurs stratégiques de développement.

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé l'envoi prochain d'une mission à Madagascar pour analyser de près l'environnement des affaires. Les discussions préparatoires ont permis de mettre en avant trois priorités majeures. Les infrastructures, les transports et surtout l'approvisionnement en énergie, considérés comme les conditions essentielles pour renforcer la compétitivité économique.

Côté malgache, le Ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC) a précisé ses orientations stratégiques. La modernisation des outils de production et des infrastructures, la sécurisation énergétique et le développement de filières à fort potentiel, comme la vanille et le textile, figurent parmi les priorités. L'objectif est double : accroître les recettes à l'exportation et diversifier les sources de croissance.

Stimuler les investissements

Les échanges ont également porté sur les réformes structurelles nécessaires pour instaurer un climat d'affaires plus attractif. Transparence, bonne gouvernance et environnement propice aux investissements figurent au coeur de la stratégie du MIC.

La création de conditions stables et prévisibles est jugée indispensable pour attirer durablement les capitaux et encourager l'initiative privée. En s'appuyant sur l'expertise du FMI et en consolidant cette coopération, Madagascar entend traduire ces orientations en mesures concrètes afin de favoriser une croissance inclusive et durable.