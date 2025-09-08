Madagascar: Projet Mionjo - Vers une deuxième phase renforcée

8 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

Vendredi dernier, un atelier de capitalisation du Projet Mionjo s'est tenu au niveau central, réunissant représentants institutionnels, partenaires techniques et parties prenantes locales. L'objectif annoncé était de faire la synthèse des descentes effectuées dans les communes et des ateliers régionaux organisés dans les régions Anôsy, Androy et Atsimo-Andrefana.

Cette rencontre a permis de croiser les expériences vécues sur le terrain avec des éclairages techniques et stratégiques, afin d'identifier les acquis, les bonnes pratiques et les conditions de réussite du projet. Les échanges ont notamment mis en avant l'importance de l'implication communautaire, de l'adaptation des interventions aux spécificités locales et du renforcement des capacités institutionnelles pour assurer un impact durable.

Notons que le projet vise à renforcer la résilience dans le sud, à travers l'investissement dans des infrastructures résilientes et des moyens de subsistance résilients, dans une approche intégrée et multisectorielle. Selon les informations, les recommandations formulées au terme de l'atelier de vendredi dernier serviront de base pour la transition vers la deuxième phase du Projet Mionjo.

