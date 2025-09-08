Afrique: IATF - La Foire intra-africaine prévue au Nigéria en 2027

8 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

118 milliards USD. C'est le montant total des accords commerciaux et d'investissements générés par les trois dernières éditions de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF). Pour la cinquième édition, prévue en 2027, le Nigeria a été officiellement désigné comme pays hôte. L'annonce a été faite à Alger par l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, lors de la cérémonie d'ouverture de l'IATF 2025.

En remettant le drapeau de l'événement au ministre nigérian de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, Dr Jumoke Aduwole, il a rappelé que l'IATF « n'est pas seulement une foire professionnelle, mais un voyage porté par la vision du commerce intra-africain et de l'intégration régionale ». Créée en 2018, l'IATF est coorganisée par Afreximbank, la Commission de l'Union Africaine et le Secrétariat de la ZLECAf.

Elle se tient tous les deux ans et constitue une vitrine unique pour dynamiser les échanges dans un marché de 1,4 milliard d'habitants et un PIB estimé à 3 500 milliards de dollars. Depuis son lancement, l'IATF a attiré plus de 70 000 visiteurs et 4 500 exposants.

