Madagascar: QMM - Des bourses et des tablettes numériques pour 140 étudiants de Fort-Dauphin

QIT Madagascar Minerals (QMM) répond à ses responsabilités sociétales d'entreprise (RSE) à travers des activités d'appui à l'enseignement supérieur.

La grande société minière a offert des bourses d'études à 140 étudiants, issus de l'Ecole de Management et de l'Innovation Technologique (EMIT) de Fort-Dauphin et de l'Institut d'Enseignement Supérieur (IES) Anôsy. Des tablettes numériques ont également été remises à ces étudiants pour faciliter leurs travaux de recherche.

Aubaine

C'était lors d'un événement qui s'est déroulé début août à Fort-Dauphin, en présence de responsables et d'élus locaux. La priorité a été donnée aux étudiants les plus méritants issus de familles modestes de Fort-Dauphin. Une aubaine pour ces étudiants qui sont souvent obligés d'interrompre leurs études faute de ressources financières.

Ces étudiants auront plus de chances de briller grâce aux outils numériques qui leur ont été remis. Les bénéficiaires ont été sélectionnés suivant des critères rigoureux, sur les plans pédagogique, social et comportemental garantissant que le soutien soit attribué à des jeunes engagés et méritants.

Lombao

Toujours dans ce même état d'esprit, 25 jeunes entrepreneurs ont été sélectionnés pour le programme LOMBAO qui entre également dans le cadre de la RSE de QMM et en partenariat avec MIARAKAP. Les 25 bénéficiaires dont 14 femmes et 11 hommes âgés de 18 à 35 ans, ont été retenus pour leurs projets innovants dans des secteurs variés, comme la santé, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, l'agro-industrie, l'agroforesterie, l'inclusion financière et numérique. Cette sélection fait suite au concours LOMBAO, organisé en juillet 2025 à Fort-Dauphin avec le soutien de QMM.

Les candidats ont été évalués à travers trois épreuves clés : pitch, présentation d'un business plan, et résolution d'un dilemme éthique. Le jury, composé de 10 membres représentant les autorités locales, les services techniques et les partenaires, a procédé à une évaluation individuelle suivie d'une délibération collective, garantissant équité et transparence.

Face aux défis rencontrés par les jeunes entrepreneurs, notamment l'accès au financement, QMM et MIARAKAP ont mis en place un accompagnement sur mesure : formations, coaching, assistance technique, ainsi qu'un fonds de démarrage pour concrétiser leurs projets.

À travers LOMBAO, QMM réaffirme son rôle de catalyseur de l'entrepreneuriat inclusif et générateur d'emplois, contribuant à diversifier l'économie locale et à réduire la dépendance des communautés à l'activité minière.