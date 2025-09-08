Madagascar: Economie bleue - Un outil inédit pour suivre et évaluer sa progression

L'atelier national consacré à la présentation d'un nouvel outil d'évaluation de l'économie bleue durable à Madagascar s'est tenu au Colbert Antaninarenina les 4 et 5 septembre derniers. Organisé sous l'égide du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, avec l'appui technique et logistique du WWF, l'événement a réuni une large palette d'acteurs : représentants des ministères et institutions publiques, partenaires techniques et financiers, universités, centres de recherche, secteur privé et associations communautaires.

Notons que l'économie bleue, qui englobe notamment la pêche, le transport maritime, le tourisme, l'exploitation pétrolière offshore et la production d'algues, occupe une place stratégique pour le développement national. Depuis quatre ans, le ministère de tutelle a défini des plans et stratégies pour structurer ce secteur. L'enjeu désormais est de disposer d'indicateurs fiables pour mesurer l'efficacité de ces politiques et leur impact réel.

L'atelier a ainsi permis de partager les premiers résultats obtenus grâce au nouvel outil comparatif appliqué à Madagascar. Au-delà de la présentation technique, les discussions ont débouché sur l'élaboration d'une feuille de route et de plans d'action concrets visant à renforcer la coordination et le suivi des efforts. Une étape jugée essentielle pour que l'essor de l'économie bleue profite durablement à l'ensemble de la population et aux générations futures.