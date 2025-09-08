Madagascar: Promotion « Renala » - 125 jeunes ingénieurs agronomes, prêts à relever le défi agricole

La promotion « Renala» de l'École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA Agro) s'est déroulée à l'Agro Ankatso où les 125 jeunes ingénieurs spécialisés en production agricole ont prêté serment. Ils ont désormais rejoint le marché du travail dans un contexte où l'autosuffisance alimentaire et la modernisation du monde rural figurent au cœur de la politique nationale.

Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Tsimanaoraty Paubert Mahatante, a insisté sur « l'importance d'appliquer les acquis au bénéfice des communautés rurales et de la Nation ». De son côté, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Sergio Rahajarison, a rappelé que « la formation de ces ingénieurs s'inscrit pleinement dans le grand projet gouvernemental de relance agricole ».

Avec un besoin estimé à 40 000 ingénieurs agronomes dans tout le pays, contre une capacité actuelle de 100 diplômés par an, le défi est immense. Mais pour l'Exécutif, ces jeunes représentent la relève : « Ils seront les animateurs de projets et les pionniers de l'innovation agricole », a affirmé le ministre.