Madagascar: Commune d'Ambohimanambola - Des kits scolaires pour les élèves en classe d'examen

L'association Mitia-Soa présidée par Nofinirina Tinasoa Andrianasolo dit Datina déjà reconnue pour ses actions sociales, place l'éducation au coeur de ses priorités dans la commune d'Ambohimanambola. Fidèle à sa conviction que « l'éducation est la clé qui ouvre les portes du développement », l'association a mené une opération solidaire d'envergure.

1 000 enfants ont bénéficié de kits scolaires, distribués de manière ciblée aux élèves des EPP et CEG notamment ceux en classes d'examen. Des enfants issus des 10 fokontany de la commune, avec une attention particulière portée aux familles les plus vulnérables ont également pu en bénéficier. Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'accompagnement durable des jeunes générations, en leur donnant les moyens d'apprendre dans de meilleures conditions.