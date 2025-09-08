Afrique: Sommet africain sur le climat - Shaina représente les jeunes Malgaches à Addis Abeba

8 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Madagascar fait entendre la voix de sa jeunesse à Addis Abeba à l'occasion du Sommet africain sur le climat par le biais de Shaina Randrianambinina. Sa présence souligne l'importance accordée à l'implication des jeunes dans les discussions et décisions relatives au climat.

Le deuxième Sommet africain sur le climat (ACS2) se tient à Addis-Abeba, en Éthiopie, à partir de ce jour jusqu'au 10 septembre 2025. Cet événement majeur réunira entre 20 000 et 25 000 participants, dont des chefs d'État, des experts, des représentants de la société civile et des jeunes leaders du continent.

Objectifs. Placée sous le thème « accélérer les solutions climatiques mondiales : Financer un développement résilient et vert de l'Afrique », cette rencontre vise à renforcer le leadership africain dans la lutte contre le changement climatique, mobiliser des financements pour des projets durables, promouvoir des solutions innovantes adaptées aux réalités africaines.

La participation de Madagascar à ce sommet offre plusieurs opportunités notamment l'accès à des financements climatiques, le renforcement des capacités ou encore une visibilité à l'international.

