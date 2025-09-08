Madagascar: Taekwondo ITF/Open de Madagascar - Une réussite marquée par la passion et le fair-play

L'Open de Madagascar de taekwondo ITF, organisé par la Commission malgache, a enflammé le FOFIKRI à Ankadikely Ilafy, ce samedi. Dans une ambiance de convivialité et de fair-play, compétiteurs de tous âges et niveaux, des ceintures jaunes aux noires, ont brillé, confirmant l'essor de la discipline à Madagascar.

FOFIKRI à Ankadikely Ilafy était en effervescence, ce samedi, lors de l'Open de Madagascar de Taekwondo ITF, un tournoi consacré aux disciplines du Tul et du Matsogi. Organisée par la Commission malgache de Taekwondo ITF, cette compétition a su captiver les spectateurs dans une ambiance empreinte de fair-play et d'enthousiasme.

Fait notable, l'événement s'est tenu en dehors des gymnases ou palais traditionnels, marquant une décentralisation audacieuse. Quatre ligues régionales : Analamanga, Atsinanana, Boeny et Alaotra Mangoro ont répondu présentes, alignant des compétiteurs de tous niveaux, de la ceinture jaune à la ceinture noire, et de toutes tranches d'âge, des enfants de 6 ans aux adultes.

Cette diversité a donné une dynamique particulière à l'événement, mettant en lumière l'accessibilité et l'universalité du taekwondo ITF. « L'objectif de cet Open est de donner une chance à tous les pratiquants, qu'ils soient amateurs ou professionnels, tout en valorisant les jeunes talents, la relève de la discipline », explique Tafita Rakotoarisoa, directeur technique national au sein de la Commission malgache de Taekwondo ITF.

Il souligne également la progression constante du niveau technique à Madagascar, fruit des formations dispensées aux instructeurs en mai dernier. Ces derniers ont su transmettre leurs connaissances, renforçant non seulement les compétences techniques, mais aussi les valeurs fondamentales du Taekwondo : discipline, respect et savoir-vivre. « En Taekwondo ITF, on n'enseigne pas seulement des coups de poing ou de pied, mais aussi une philosophie de vie », ajoute-t-il.

Une discipline en plein essor

L'événement a également servi de tremplin pour repérer les talents qui représenteront Madagascar lors des prochaines échéances internationales. En ligne de mire : le Championnat de Madagascar en novembre et le Championnat d'Afrique de l'Est à Dar es Salaam en décembre. Avec une structuration désormais légale et solide, la Commission malgache de Taekwondo ITF ambitionne de faire rayonner la discipline à l'échelle nationale et internationale.

« Avant la création de la Commission, le Taekwondo ITF malgache a brillé dans plusieurs compétitions internationales. Actuellement, nous sommes confiants avec l'existence de la commission malgache : cette discipline continuera de porter haut les couleurs de Madagascar », affirme Miora Andrianjaka, président de la Commission. La Commission ne compte pas s'arrêter là.

Actuellement dotée de quatre commissions régionales, elle envisage d'en créer deux supplémentaires d'ici la fin de l'année. L'objectif c'est de promouvoir et vulgariser le Taekwondo ITF à travers tout le pays, en touchant un public toujours plus large. « Nous voulons faire du Taekwondo ITF une discipline accessible et reconnue, capable d'inspirer les nouvelles générations », conclut Miora Andrianjaka.