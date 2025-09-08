Madagascar: Basket/Championnat N1A - Le COSPN corrige la GNBC

Les journées se poursuivent au Palais des Sports de Mahamasina pour le Championnat de Madagascar de basket-ball N1A. Alors que la deuxième phase bat son plein, les prétendants au titre se dévoilent et ne ménagent pas leurs efforts. Samedi, l'équipe de la police nationale COSPN a livré une performance de haute volée en s'imposant face à celle de la gendarmerie de GNBC sur le score sans appel de 93 à 78.

Ce choc, considéré comme une belle affiche entre deux équipes favorites, a tenu ses promesses, offrant au public un spectacle riche en intensité et en duels techniques. Le COSPN, avec une stratégie offensive bien rodée et une défense solide, a su prendre l'ascendant sur le GNBC, tenant du titre confirmant ainsi son statut d'équipe à suivre pour la couronne nationale. Cette victoire est un message fort envoyé à leurs concurrents, montrant que les policiers sont prêts à en découdre pour le titre.

Chez les dames, la compétition est tout aussi passionnante. Les deux équipes favorites continuent leur bonhomme de chemin avec une domination qui ne laisse pas de place au doute. Le GNBC, après un match disputé, a réussi à s'imposer face à la JEA sur un score de 64 à 56. Les championnes n'ont qu'une mission en tête: garder le titre national. MB2ALL a démontré sa force de frappe en écrasant littéralement l'ASCUT sur le score impressionnant de 107 à 24.

Cette large victoire est une véritable démonstration de force, prouvant que le MB2ALL est une machine bien huilée, prête à tout pour décrocher le titre de champion de Madagascar. Les joutes vont se poursuivre à Mahamasina surtout pour les calculs en vue de la phase finale.