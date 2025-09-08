Sénégal: Extension de la station d'épuration de Cambérène - Les travaux achevés à 98 %

Le projet d'extension et de modernisation de la station d'épuration des eaux usées de Cambérène est achevé à 95-98 %. L'annonce a été faite, hier, par le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Séni Diène, lors d'une visite de terrain.

Le vice-président de la Banque islamique de développement (Bib), chargé des opérations, Dr Rami Ahmad, a visité la nouvelle station d'épuration de Cambérène, un ouvrage stratégique qui permettra de traiter les eaux usées de 14 communes de Dakar. Selon le directeur général de l'Onas, l'infrastructure est dotée d'un système de traitement des odeurs, d'un dispositif de cogénération couvrant 70% de ses besoins énergétiques et d'une unité de traitement tertiaire d'une capacité de 11.300 m³/jour, destinée à la valorisation des eaux épurées. « Le projet d'extension et de modernisation de la station de Cambérène, qui fait passer la capacité de traitement de 19.000 m³/j à 92.000 m³/j, symbolise l'introduction de technologies de pointe dans l'épuration des eaux usées et la valorisation des boues de vidange. Un nouveau pôle de traitement des eaux usées a vu le jour », a indiqué Séni Diène.

Avec ce pôle, ajoute-t-il, l'Onas jette les bases d'une économie circulaire, grâce à une production quotidienne de 11.300 m³ d'eau réutilisable pour le maraîchage, l'arboriculture, l'horticulture ou encore le Btp. À terme, la station pourrait également assurer son autonomie énergétique. « L'autre produit, poursuit Séni Diène, c'est la boue stabilisée, un fertilisant bio qui pourrait révolutionner l'agriculture et l'horticulture sans dégrader le sol.», a-t-il insisté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a salué le partenariat ayant permis de concrétiser ce projet : « C'est l'occasion de solliciter davantage votre accompagnement pour la réalisation d'autres projets ambitieux, qui changeront le quotidien de milliers de Sénégalais. Nous comptons sur votre engagement à nos côtés pour financer des projets structurants inscrits dans l'Agenda Sénégal Vision 2050 du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko », a dit le Dg de l'Onas au haut responsable de la Bid. De son côté, Dr Rami Ahmad a exprimé sa satisfaction.

Selon lui, la Bid gère actuellement 28 projets actifs au Sénégal, pour un montant cumulé de 1,8 milliard de dollars. « Nous avons été reçus par le Premier ministre du Sénégal et avons échangé sur les priorités stratégiques du gouvernement. La Bid compte accompagner le programme Vision 2050 », a-t-il ajouté. Ce projet, financé par la Bid à hauteur de 42 milliards de FCfa, comporte également une composante « émissaire marin » longue de 1,3 km et d'un diamètre de 2 mètres, une première en Afrique de l'Ouest. « Cela signifie que l'eau rejetée en mer ne revient plus sur la partie terrestre », a expliqué M. Mendes.