La grippe est fréquente dans le monde entier, avec des épidémies saisonnières et parfois des pandémies. En cette période d'hivernage, les populations sont souvent touchées par cette infection respiratoire virale. Toutefois, beaucoup confondent encore rhume, grippe et paludisme.

Lundi 25 août 2025, 10h, Hlm Grand-Médine. Au lendemain d'une pluie qui a provoqué des inondations, le temps est clément. Les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Mais en cette saison, il est fréquent d'entendre des plaintes de courbatures, de douleurs musculaires, de frissons, de fièvre, de toux sèche ou de rhume. La grippe saisonnière est souvent mise en cause. Jeune dame, Khady Ndiaye confie avoir contracté la grippe il y a quelques jours : « Je me suis soignée à l'hôpital. Le médecin a fait un diagnostic, m'a donné un traitement et des conseils », raconte-t-elle.

Pour Cheikh Mahfou, lorsqu'il attrape la grippe, il préfère une infusion de tisane à base de citron. Ousmane Ndour, commerçant, estime que « la grippe n'épargne personne », et recommande de se protéger en évitant « le soleil, mais aussi les eaux stagnantes, gîtes des moustiques ». Amadou Ba, lui, estime que « la grippe ne rime pas avec insalubrité ». À Diamalaye, près du rond-point 26 des Parcelles assainies, les fleuristes Abdou Karim Sène et Abdoulaye Kama, trouvés en train de composter de l'engrais, invitent les populations à consulter un médecin dès les premiers symptômes : « seuls les médecins savent établir le diagnostic », insistent-ils. Des structures de santé sous pression

À côté d'eux, Malick Sané, agent à la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged), alerte sur les eaux stagnantes où prolifèrent les moustiques. Il recommande de dormir sous moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (Milda). En plein centre-ville, Amadou avertit : « La grippe est une maladie à traiter avec précaution, car elle peut être dangereuse ». À l'unité 17 des Parcelles assainies, le centre de santé Mame Abdou Aziz Sy Dabakh est saturé au moment de notre visite. Des dizaines de patients se pressent pour une consultation. Amadou, élève en classe de Première, confie que la grippe est « difficile à supporter » et qu'elle fait des ravages en cette période d'hivernage. Il recommande la vigilance.

Pour Amy, la chaleur accentue la maladie : « Je suis alitée depuis plusieurs jours. Comme ma santé ne s'améliorait pas, je suis venue à l'hôpital », dit-elle. Médecin urgentiste dans une clinique, Dr Ababacar Sedikh Ousmane Sar explique que « la grippe est une infection respiratoire causée par des virus, pouvant entraîner des complications ». En cas de symptômes, il recommande vivement de consulter un médecin, « car c'est plus sûr ». Selon Dr Yoro Sall, médecin épistémologiste à la direction de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, « le rhume est moins grave que la grippe, dont l'état chronique peut être létal ».

La grippe est une infection respiratoire aiguë fréquente, causée par des virus, dont les signes disparaissent généralement en quelques jours. Selon Dr Yoro Sall, médecin épistémologiste, les principaux symptômes sont : une fièvre d'apparition brutale, une toux (souvent sèche), des céphalées, une fatigue généralisée, des douleurs musculaires et articulaires, ainsi qu'un écoulement nasal. Revenant sur la différence entre rhume et grippe, Dr Sall précise que les symptômes sont proches, mais que seul le médecin peut poser le bon diagnostic. « Le rhume est moins grave que la grippe, dont l'évolution chronique peut être létale », indique-t-il.

Il ajoute que la grippe guérit en général en peu de temps, même sans traitement. Toutefois, certains signes doivent alerter : persistance de la fièvre, essoufflement au repos, difficultés respiratoires, expectorations verdâtres ou jaunâtres, altération de l'état général. À ce titre, insiste-t-il, les personnes âgées et celles présentant des comorbidités doivent être surveillées de très près lors des épisodes grippaux.