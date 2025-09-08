Afrique de l'Ouest: Fièvre de Lassa - La CEDEAO trace une nouvelle voie depuis Abidjan

7 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Du 8 au 11 septembre 2025, Abidjan accueille la 2e Conférence internationale de la CEDEAO sur la fièvre de Lassa (ELFIC 2025), un événement d'envergure qui réunit des experts scientifiques, chercheurs, décideurs politiques et acteurs de la santé publique venus du monde entier. Organisée par l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), cette conférence marque un tournant dans la lutte contre une maladie virale encore trop présente en Afrique de l'Ouest.

Sous le thème « Au-delà des frontières : renforcer la coopération régionale pour combattre la fièvre de Lassa et les maladies infectieuses émergentes », ELFIC 2025 s'ouvre avec une cérémonie présidée par le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé. Pendant quatre jours, les participants échangeront sur les avancées scientifiques, les innovations en matière de diagnostics, les stratégies de prévention et de riposte, mais aussi sur les politiques nécessaires à un contrôle durable de la maladie.

La fièvre de Lassa, endémique dans certaines zones d'Afrique de l'Ouest, reste une menace majeure de santé publique. Une infection sur cinq évolue vers une forme grave, touchant plusieurs organes vitaux. L'absence de vaccin ou de traitement antiviral homologué aggrave son impact, notamment dans les communautés rurales les plus vulnérables.

La conférence prévoit des panels de haut niveau, des ateliers techniques, des expositions d'innovations scientifiques et des sessions de réseautage. Un dialogue ministériel stratégique réunira notamment le Dr Melchior Athanase Aïssi, directeur général de l'OOAS, le ministre nigérian de la Santé, le Pr Muhammad Ali Pate, et son homologue ivoirien, Pierre N'Gou Dimba.

ELFIC 2025 vise à transformer les avancées de la recherche en actions concrètes. En favorisant la coopération transfrontalière et l'engagement communautaire, elle ambitionne de poser les bases d'une riposte coordonnée face aux épidémies futures. Les représentants de l'OMS, de la Banque mondiale, de la CEPI, de la BAD et d'autres partenaires internationaux seront également présents.

« Cette conférence est un appel à l'action », a déclaré le Dr Aïssi, soulignant l'urgence de renforcer la préparation régionale face aux maladies zoonotiques.

