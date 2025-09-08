Gabon: Préoccupations urgentes concernant le blocage persistant dans le secteur pétrolier et appel à l'action

document

Mesdames, Messieurs les responsables désignés par Monsieur le Président de la République,

Je me permets de vous écrire en ma qualité de Armand Dagraça Tchitembo, ancien Directeur Général Adjoint de PanAfrican Energy et ancien Directeur Général Adjoint d'Addax Petroleum, fort d'une expérience approfondie du secteur pétrolier gabonais.

Alors que je suis engagé dans la campagne électorale, j'ai décidé de mettre momentanément cette activité en berne pour attirer votre attention sur une situation qui ne peut plus perdurer.

Il est pour le moins incompréhensible que, depuis près de deux ans que vous avez été mandatés pour résoudre les problèmes structurels du secteur pétrolier, aucune application concrète des accords signés ne soit observable. Comment justifier cette inertie qui frise le boycott des instructions pourtant claires du Président de la République, Chef du Gouvernement ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pensez-vous que le Président de la République doive être partout et tout faire lui-même ? La mission vous a été confiée, et le pays attend des résultats.

Les travailleurs pétroliers dénoncent avec raison l'utilisation abusive des sociétés de prestations de services par les compagnies pétrolières. Ces pratiques inacceptables transforment les employés en quasi-esclaves : charges sociales impayées, absence de couverture retraite, non-reversement des impôts prélevés, emploi massif de personnel en situation irrégulière. Ce système organisé de fraude sociale prive l'État gabonais de recettes essentielles.

Le mal est connu et identifié. Certains responsables au sein même de l'UPEGA (Union des Pétroliers du Gabon) bloquent délibérément toute amélioration des conditions des travailleurs gabonais. De par mon expérience dans ce secteur, je sais pertinemment de quoi je parle.

Monsieur le Président de la République n'a qu'à mettre un pied dans la fourmilière pour qu'en une semaine, la situation se débloque tant les solutions sont connues et disponibles.

Par la présente, je vous exhorte à agir sans délai. Ne laissez pas l'ONEP (Organisation Nationale des Pétroliers) déclencher une grève durant cette période électorale, au risque de perturber gravement le processus électoral à Port-Gentil.

Si les personnes que vous avez placées pour régler ce problème s'avèrent incapables, remplacez-les immédiatement avant que leur inaction ne soit définitivement interprétée comme un sabotage délibéré de l'action présidentielle.

La menace de grève de l'ONEP ne doit pas devenir réalité. L'heure n'est plus aux discours mais à l'action concrète.

Je reste à votre disposition pour apporter mon expertise et toute contribution utile à la résolution de cette crise.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma considération distinguée.

Armand DAGRAÇA TCHITEMBO Ancien Directeur Général Adjoint de PanAfrican Energy Ancien Directeur Général Adjoint d'Addax Petroleum Citoyen engagé pour le développement du Gabon