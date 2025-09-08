Gabon: Philippe Millet reçu en audience par Louise Mvono - Ministre de la Planification et de la Prospective

Philippe Millet, représentant du Consortium français et européen LSB - MEDIMAGE - BIOGuard Expertise - ABJ Conseil - Hôpital Foch, a été reçu en audience par Madame Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective.

Cette audience s'est tenue en présence du Commissaire Général au Plan, Vulgain Andzembe Tsiegori et de ses Directeurs, de la Planification et du Suivi Évaluation témoignant de l'importance stratégique de cette rencontre pour la mise en oeuvre des priorités gouvernementales en matière de santé et d'infrastructures sociales.

Au coeur des échanges : la présentation des futures études relatives à la rénovation des plateaux techniques, des unités de stérilisation et la construction de nouveaux établissements hospitaliers à travers le pays.

Ces projets s'inscrivent pleinement dans le cadre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) et du futur Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), deux instruments clés de la planification stratégique du Gabon. Ils contribuent directement aux piliers du projet de société du Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguéma, notamment :

· Pilier Social : amélioration de l'accès équitable aux soins de santé, modernisation des infrastructures hospitalières.

· Pilier Santé et Bien-être : renforcement du système de santé, formation et remise à niveau du personnel médical, en partenariat avec l'Hôpital Foch.

· Pilier Gouvernance et Développement humain : planification cohérente des infrastructures sanitaires et intégration des normes internationales de qualité (OMS).

Selon Philippe Millet, « il ressort de cet entretien que les instances gabonaises veulent faire avancer les choses dans le bon sens, et cela fait plaisir ».

Cette rencontre marque une étape stratégique dans la mise en oeuvre de la feuille de route santé du gouvernement, avec pour objectif de faire du Gabon un pôle d'excellence en matière de santé en Afrique centrale.