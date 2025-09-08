Sénégal: Protocole, fusion, détachement - Ces changements majeurs dans la nouvelle architecture gouvernementale

Entre réaménagement protocolaire, fusion de ministères et création de nouvelles entités, la nouvelle équipe gouvernementale d'Ousmane Sonko traduit, selon des observateurs, la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de donner plus de cohérence et de visibilité à l'action publique.

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce samedi soir à un remaniement ministériel marqué par plusieurs réaménagements notables au sein de l'équipe dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Cette nouvelle configuration traduit une volonté d'adapter l'action gouvernementale aux priorités stratégiques de l'heure.

Protocole, un glissement symbolique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère de la Justice change de tête et prend désormais la place du ministère des Affaires étrangères dans l'ordre protocolaire. Conséquence : Yacine Fall, qui quitte la diplomatie pour la Justice, conserve son rang de numéro 1 du gouvernement, malgré le changement de portefeuille.

L'un des changements structurants est la fusion du ministère de l'Emploi avec celui du Travail. Cette décision vise à rationaliser l'action publique dans un domaine crucial, au moment où la question de l'emploi des jeunes reste une préoccupation centrale.

Le département des Affaires étrangères connaît également un changement majeur avec la nomination d'un nouveau ministre chargé de la diplomatie et de l'intégration africaine.

Innovation institutionnelle : un secrétariat d'État chargé de la fonction de porte-parole du gouvernement a été créé. Le nombre de secrétaires d'État passe ainsi de cinq à six, renforçant la communication officielle de l'exécutif.

Dans le secteur économique, les infrastructures ont été détachées des transports, tandis que l'économie maritime retrouve sa place au côté de la pêche. Cette réorganisation vise à donner une meilleure visibilité à un secteur stratégique pour l'économie sénégalaise.

Culture : un département réhabilité

Longtemps réclamée par les acteurs culturels, la Culture redevient un ministère à part entière. Une décision accueillie comme une reconnaissance du rôle majeur de ce secteur dans l'identité nationale et le développement créatif.

Autre réaménagement important : l'Action sociale, jusque-là rattachée au ministère de la Santé, est désormais logée au ministère de la Famille. Ce découpage devrait permettre une meilleure prise en charge des politiques sociales de proximité.

Un échange de portefeuilles est également intervenu entre Daouda Ngom et Abdourakhmane Diouf, respectivement à l'Environnement et à l'Enseignement supérieur, marquant un rééquilibrage des responsabilités.

Ces réajustements traduisent la volonté du président Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko de mieux structurer l'action publique. Ils combinent des changements de personnes, mais surtout une réorganisation des portefeuilles, signe d'une stratégie visant efficacité et lisibilité.